Il murale dedicato a Senna. Inaugurata l’opera di Pierotti

C’è di nuovo il tocco della Piccola Atene dietro il commosso ricordo del pilota brasiliano di Formula 1 Ayrton Senna, scomparso 30 anni fa durante il Gp di Imola. E anche stavolta la firma è dell’artista pietrasantino Stefano Pierotti, che già allora aveva realizzato una scultura per Senna poi donata e posizionata all’altezza della maledetta curva del Tamburello, dove il pilota perse la vita a soli 34 anni. Il nuovo tributo di Pierotti è stato inaugurato sabato sempre a Imola, ma stavolta lontano dagli ambienti sportivi. Si tratta del grande murale “Saudade: il volto di Senna”, montato sulla parete dell’edificio Acer, in via Cenni 10. "Ho donato il pannello alla città di Imola – spiega l’artista – esprimendo il desiderio che l’opera venisse installata in un contesto popolare rispettando così gli stessi valori espressi da Senna". Il murale ha una superficie di quasi 14 metri quadrati, con uno spessore di circa 4 centimetri, e la sua installazione rientra nel calendario di eventi, dal titolo “Senna 30 years”, organizzato dal comune di Imola in collaborazione con l’Instituto Ayrton Senna, il ministero degli affari esteri e la regione Emilia-Romagna.