Il motoryacht ’Fantasy’. Nuovo varo Perini Navi

VIAREGGIOUn motoryacht di 58 metri realizzato in acciaio e alluminio, firmato dall’architstar francese Philippe Briand, è il Perini Navi "Fantasy" varato da The Italian Sea Group nei cantieri spezzini del gruppo nativo sulla costa viareggina, che ha annunciato, per l’occasione, anche l’avvio della nuova linea disegnata dal suo Centro Stile. Una creazione, "Fantasy", la cui consegna è prevista a maggio, che segue, nelle particolari linee della carena e della sovrastruttura, che mantengono le caratteristiche architettoniche ed estetiche distintive degli yacht a motore sviluppati dal pluripremiato architetto navale e designer Briand, fondatore di Vitruvius Yachts. Con una larghezza di 9,8 metri e 800 gt distribuiti su tre ponti, sei cabine ospiti e alloggi che possono ospitare fino a nove membri dell’equipaggio, lo yacht evidenzia il valore del design e dell’ingegneria navale della linea ideata dal designer. E un progetto, con estetica e caratteristiche tipiche degli yacht a vela, di grande innovazione tecnica e stilistica, con dimensioni previste da 33 a 60 metri, è quello che sarà presentata nella prossima edizione del MYS in programma dal 24 al 27 settembre 2025. "Abbiamo deciso di proseguire con la strategia di prodotto della precedente proprietà di Perini Navi, dando continuità a una visione che unisce l’eleganza senza tempo della vela con il comfort e le prestazioni di una propulsione a motore. Questa nuova linea di motoryacht rappresenta un’evoluzione naturale del brand - dichiara Giovanni Costantino, Founder e CEO di The Italian Sea Group. - Lavoreremo con la consueta attenzione alla tecnologia e all’innovazione, integrando soluzioni di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la nostra visione di sostenibilità ed eccellenza".