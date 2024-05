Il Motogiro d’Italia 2024. Nella “Perla del Tirreno“

Mezzo secolo di vita e tanta voglia di divertire (e di divertirsi) nel segno delle moto. E’ il filo conduttore che anima i dirigenti dell’associazione motociclistica Perla del Tirreno che il prossimo 24 maggio ospiterà – quartier generale attorno a piazza Maria Luisa – la tappa della rievocazione storica del Motogiro d’Italia, ovvero la gran fondo delle moto d’epoca. I duecento concorrenti, l’80% dei quali stranieri, arrivano da Villafranca di Verona. La ripartenza, il giorno dopo da Pisa. In sintesi: abbinare lo sport con la promozione sportiva. In fondo è stata questo il filo conduttore dei primi cinquant’anni di vita della “Perla del Tirreno”, che il presidente Francesco Lunardini e gli altri soci continuano ad animare con una straripante passione. Fra i 200 partecipanti anche un viareggino, con le bielle, i pistoni e il motore nel cuore: Luigi Spinelli. “Spero di divertirmi e di fare bella figura” ha detto l’esperto pilota nel corso del summit fra gli organizzatori locali e il Comune, che assieme alla Fondazione del Festival Pucciniano sostiene l’iniziativa organizzata dal Moto Club di Terni. “Da molti anni – ha spiegato il presidente dell’associazione motociclistica Perla del Tirreno, Francesco Lunardini – la rievocazione storica del Motogiro d’Italia è unanimemente considerata la manifestazione itinerante, riservata alle moto d’epoca, più importante al mondo”. La conferma a queste parole viene dai numeri: infatti, due terzi dei partecipanti saranno in sella a mezzi che sono stati costruiti tra gli anni ’20 e gli anni ’60 del secolo scorso. Un vero e proprio museo itinerante delle moto. “Non potevamo non sostenere questa iniziativa - ha sostenuto l’assessore allo sport del comune di Viareggio, Rodolfo Salemi -: il lavoro fatto nel corso degli anni dalla ‘Perla del Tirreno’ è davvero prestigioso, il libro stampato nei mesi scorsi è un incredibile scrigno di personaggi e di eventi che soprattutto i giovani dovrebbero conoscere, perché testimonia la ricchezza di ingegno e di passione che c’è in città nel segno dei motori. Ad ogni partecipante verrà consegnato materiale promozionale delle nostre manifestazioni più importanti, nella speranza di riaverli in città da semplici turisti nei prossimi mesi: visto che la maggior parte dei concorrenti viene dall’estero è una promozione di valore internazionale che non potevano non cogliere al balzo”. Da oggi, comincia l’attesa: per gli appassionati, per ‘rifarsi’ gli occhi con moto d’epoca sognate; per gli organizzatori, per superare un’altra volta un esame all’insegna della disponibilità e della competenza, sperando che il tempo non faccia birichinate…