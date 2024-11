Il mondo del turismo riunito a Londra. In vetrina il Grand Hotel Royal di Patruno

Una stagione da tutto esaurito, quella del Grand Hotel Royal, che si è conclusa con l’apparizione, nella vetrina mondiale del turismo, al World Travel Market di Londra, fiera, il cui padiglione italiano è stata inaugurato dal Ministro al Turismo Santanchè, che rappresenta in Europa e nel mondo una piattaforma fondamentale per promuovere il nostro Paese e il rapporto tra Regno Unito e Italia, una delle mete preferite dai visitatori britannici. "Siamo felici ed orgogliosi di essere qui, a Londra, a rappresentare Viareggio - dice il direttore Marino Patruno - In poco tempo abbiamo incontrato moltissime persone e raccolto numerosi contatti per la prossima stagione. Abbiamo richieste anche di gruppi fino al 2026, segno evidente di grande attenzione da parte degli inglesi, che confermano il gradimento per la nostra struttura e per il territorio versiliese. Grazie alla nostra presenza a Londra siamo già arrivati a grandi numeri di prenotazioni. Veniamoi puntualmente per tutti gli anni per consolidare il successo ottenuto e per promuovere il territorio".