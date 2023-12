Il mercato settimanale. Trasferiti alcuni banchi. Si fa posto ad albero e luci

Come cambia il mercato per Natale? Nella Piazza XXIX Maggio, data l’installazione di albero e luminarie, il mercato del venerdì dovrà spostare vari banchi che adesso trovano postazione sia li’ che in Piazza San Bernardino e che saranno trasferiti sul Viale Oberdan, ma soltanto nel tratto che arriva all’incrocio con via Carignoni e soltanto in una corsia, per lasciare libero il transito in direzione Frati - Centro Storico. Tale disposizione rimarrà in vigore fino al prossimo 15 gennaio.

Da giorni l’assessore al Commercio Andrea Favilla con agenti del Comando di Polizia Municipale, analizzava posti e traffico per minimizzare i disagi dati dalla differente disposizione dei banchi, evitando di interdire totalmente il Viale Oberdan, che risulta centrale nella fruizione di tutto il centro. “Il periodo di Natale è uno dei più importanti dell’anno, soprattutto per il commercio locale – spiega il Vicesindaco Favilla -. Non vogliamo bloccare al traffico in Viale Oberdan e nemmeno impedirvi il parcheggio, perché vorrebbe dire ostacolare compere e commissioni. Perciò abbiamo trovare la soluzione più adatta e meno invasiva, riuscendo comunque a tenere il mercato centrale”. Per tutta la durata dello spostamento, sarà soppressa la fermata autobus del Viale Oberdan, vista l’impossibilità dei mezzi di fermarsi lato strada in sicurezza.

Isabella Piaceri