Il medico della spiritualità. La storia del dottor Barberi oggi gettonato Youtuber

Quattro anni fa ha lasciato l’ambulatorio da medico. E oggi è uno scrittore e youtuber seguitissimo di discipline olistiche e medicina alternativa. Il dottor Alessio Barberi, una laurea ’tradizionale’ nel cassetto e anni di esperienza (soprattutto nel settore maxillofacciale) oggi è uno dei maggiori rappresentanti di quel percorso ’parallelo’ condito da fisica quantistica e spiritualità. Barberi, 57 anni, ha pubblicato il secondo libro che dimostra la sua versatilità e la capacità di interrogarsi da scienziato su tematiche esistenziali: "L’antico segreto del mistero della vita – L’energia cosmica coscienziale e l’inesistenza della morte" è il titolo del volume in cui l’autore attraverso un dialogo con una ragazza di 19 anni risponde a tutte le sue domande sui più profondi e nascosti segreti dell’esistenza. Il suo precedente saggio "Spostare le montagne. L’energia della preghiera fra scienza e spiritualità" con prefazione di Andrea Bocelli, ha venduto migliaia di copie per beneficenza, e la Fondazione Kennedy è interessata a tradurlo in inglese per lanciarlo negli Usa. Un ennesimo traguardo per il medico che ha girato 105 Paesi nel mondo, vivendo in mezzo agli sciamani in Brasile, sperimentando pratiche meditative in Thailandia e conoscendo i massimi referenti del settore in India. "Quattro anni fa ho avuto una sorta di folgorazione – racconta Barberi che a marzo andrà a fare il medico volontario in Vietnam – e ho cambiato radicalmente la mia quotidianità. Poi i miei pazienti mi hanno sollecitato a scrivere libri e così mi sono cimentato anche in questa avventura per sottolineare che siamo tutti figli dell’energia e che la morte è solo una nostra illusione. Sono 5 le materie che, messe insieme, rispondono in modo scientifico ai misteri della vita: l’intima struttura della materia e la fisica quantistica, le equazioni di Eintein, lo yin e lo yang, il concetto di frequenza vibratoria e le leggi dell’elettromagnetismo. Poi un anno e mezzo fa, in modo artigianale, ho dato vita ad un canale Youtube per approfondire il contenuto dei miei libri: ho 540mila visualizzazioni, 100mila solo nell’ultimo mese. Così mi sono appassioanto e adesso pubblico un video ogni quindici giorni con un seguito sempre crescente. Il mio sogno? Aprire una scuola di olismo internazionale – confida - sarebbe bello proprio in Versilia".

Francesca Navari