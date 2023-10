Il matrimonio arcobaleno. Matteo e Leonardo sposi: "Un messaggio di libertà"

"Il nostro amore? Un messaggio di libertà". Matteo Baudone 39 anni di Forte dei Marmi e Leonardo Ruberti viareggino di 48, hanno festeggiato la loro unione al Grappolo d’Oro a Strettoia. Matteo, giornalista collaboratore della testata Toscanatoday, stavolta è lui stesso protagonista di una storia da raccontare. Una scintilla scoccata alcuni anni fa a Torre del Lago e che ha avuto il proprio ’sigillo’ il 19 ottobre 2020 con un’unione civile in comune a Viareggio. "Eravamo nel pieno della pandemia – racconta Matteo – e così ci siamo ripromessi di festeggiare quando fosse stato possibile. Volevamo creare una famiglia, senza alcuna rivendicazione politica o sociale. Al momento Leonardo vive a casa mia ma poi torneremo ciascuno ad accudire le proprie mamme che hanno bisogno del nostro sostegno. Se voglio figli? Penso sia il desiderio di qualsiasi coppia e lascio allo Stato la sensibilità, in futuro, di permettere questa opportunità". Le nozze sono state originalissime in ogni sfumatura: la celebrazione è avvenuta infatti con rito buddista, il credo che Leonardo ha abbracciato da 20 anni. La recitazione del mantra sulle pergamene e poi la sabbia di due colori versata in uno stesso recipiente, a simboleggiare la miscellanea di anime. "Nella nostra dottrina gli omosessuali possono sposarsi – spiega Leonardo – perchè è fondamentale il benessere della persona. Le nostre mamme ci hanno accettato fin da subito e alla festa c’era una signora di 98 anni a gioire con noi. Ma non vogliamo illudere nessuno. Non tutte le realtà sono uguali e l’omofobia, soprattutto verso i giovani, c’è ancora".

Francesca Navari