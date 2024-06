Il Match del Cuore accende la festa. E domenica a sorpresa c’è Arisa

FORTE DEI MARMI

Tre cantanti pop italiane amatissime dal pubblico, tantissimi ex calciatori di valore internazionale e alcuni che attualmente giocano in serie A e B. Il programma ufficiale dell’ottava edizione del Mattone del cuore in scena il prossimo fine settimana da venerdì 28 a domenica 30 giugno vedrà una sfilata di grandissimi nomi che hanno aderito all’invito delle Olimpiadi del cuore di Paolo Brosio, da sempre animatore di una kermesse che si è ritagliata uno spazio importante nell’estate della Versilia e che avrà come sempre scopi di beneficenza: gli aiuti agli alluvionati di Campi Bisenzio, Quarrata e Montemurlo e la costruzione del primo soccorso “Peace Hospital” in Bosnia Erzegovina.

Un’edizione, quest’anno, declinata al femminile con Bianca Atzei che si esibirà allo stabilimento balneare Annetta di Forte dei Marmi venerdì 28 giugno, Mietta star della serata di sabato 29 allo stabilimento balneare Assunta sempre di Forte dei Marmi e Arisa di scena domenica 30 giugno al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta. Si parte il pomeriggio di venerdì 28 alle 18 con l’aspetto sportivo. Allo stadio Necchi-Balloni di Forte dei Marmi dalle 18 quadrangolare categoria Giovanissimi con Real Forte Querceta, Viareggio, Pietrasanta e la rappresentativa della Scuola Calcio Evani-Mussi. Alle 19.45 il “Match del cuore” tra la Nazionale Italiana Cantanti e la rappresentativa All Star delle Olimpiadi del Cuore. La partita, ripresa in diretta dall’emittente RTV 38, sarà un omaggio al centenario della scomparsa del grande maestro Giacomo Puccini e tra i testimonial della Nazionale cantanti ci sarà il tenore Fabio Armiliato, vincitore del Premio internazionale Puccini nel 2014. Nella nazionale cantanti scenderanno in campo diretti da Sandro Giacobbe, Paolo Vallesi, Pier Paolo Pretelli, Aka Seven, Bugo, Niveo, Cricca e tanti ragazzi usciti dai talent. Con i cantanti giocherà anche la gloria del Milan Billy Costacurta. Nella Selezione All star delle Olimpiadi del Cuore giocatori di serie B come Jacopo Fazzini (Empoli), Viktor Kovalenko (Empoli), il portiere dello Spezia Jeroen Zoet, Daniel Frey (Cremonese), i fratelli Federico Ricci (Perugia) e Matteo Ricci (Sampdoria), Daniele Rugani (Juventus), Samuele Birindelli e Giulio Donati (Monza) e glorie del calcio italiano come Chicco Evani, Roberto Mussi, Celeste Pin, Alessandro Lucarelli, Nicolas Spolli e Alberto Malusci.