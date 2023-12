Il mare batte la neve. Affari con l’Immacolata. Albergatori soddisfatti. E non solo al Forte-vip

Secondo Federalberghi, nonostante il caro vita e l’inflazione, ci sono 14milioni di italiani pronti a fare le valigie e a partire per l’Immacolata. La neve, dov’è caduta, sarà la vera calamita di questo ponte pre-natalizio; "Ma certamente di questo grande esodo in piccola parte potrà beneficiarne anche la Versilia. Ammesso che le previsioni meteo, al momento non entusiasmanti, alla fine non scoraggino le partenze" dice Paolo Corchia, vicepresidente nazionale dell’associazione e titolare dell’hotel President a Forte dei Marmi. "Il paese – sottolinea ancora Corchia, a proposito della “sua“ Forte – è avvolto da un’atmosfera magica, carico di luci e ricco di eventi e mercatini che già nel primo week-end di dicembre hanno richiamato tanto turismo di vicinato e i proprietari delle seconde case". Al Forte infatti domenica si tiene uno dei tre mercati natalizi previsti anche il 17 e 1l 24. Mercatini, con in più animazioni musicali e per bambini, per tutto il weekend a Pietrasanta. E a Lido di Camaiore, insieme al Villaggio di Santa Claus, ancora mercatini dall’8 al 10 dicembre.

Le previsioni di Corchia vengono confermate anche dagli albergatori viareggini, mediamente soddisfatti dell’andamento turistico del periodo. "Rispetto allo scorso anno – racconta Maurizio Lavetti, che da aprile ha assunto la direzione dell’hotel Palace a Viareggio – registriamo un incoraggiante aumento delle prenotazioni proprio per il ponte dell’8 dicembre. E per noi questo è motivo di grande soddisfazione se consideriamo che queste festività, turisticamente, sono figlie della neve e della montagna. Ma – aggiunge Lavetti – è anche vero che le abitudini degli italiani e degli stranieri stanno cambiando. Un tempo in pochi viaggiavano a Natale, preferendo trascorrere questo giorno in famiglia, e ora invece è un periodo comunque buono. Per questo ci facciamo trovare pronti, proponendo varie iniziative. Dall’ora del tè, ogni sabato, ai mercatini dell’artigianato in programma nel prossimo fine settimana".

Le prospettive sono "positive" anche per Francesco Becciani dell’hotel Esplanade. "Per il ponte – spiega – abbiamo ancora diverse disponibilità, ma grazie ad eventi business e convegni aziendali, che ospitiamo nella nostra sala congressi, durante la settimana la struttura è quasi al completo". E poi allunga la prospettiva verso la fine dell’anno, "Al momento registriamo particolare interesse per il San Silvestro, anche perché il Comune ha annunciato un concerto in piazza. E gli eventi – sostiene il titolare dell’Esplanade – sono fondamentali per promuovere il nostro territorio fuori dalla stagione estiva". San Silvestro in piazza anche a Lido di Camaiore, "Un punto in più per il Comune, che incentiverà diversi hotel a riaprire" dice Maria Bracciotti, presidente degli albergatori di Lido di Camaiore. Al momento infatti "sfruttando un periodo storicamente poco favorevole per gli arrivi, molte strutture del Lido sono chiuse per interventi di ristrutturazione e per programmare il nuovo anno. Un passaggio – conclude Bracciotti – fondamentale per costruire la stagione che verrà".