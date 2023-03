"Il maquillage dello stadio dei Pini sarà realtà prima dell’estate"

Il tempo dell’attesa – durata cinque anni – è finito. "Prima dell’estate", assicura l’amministrazione Del Ghingaro, partiranno i lavori di ristrutturazione dello stadio Torquato Bresciani. O Stadio dei Pini. Inaugurato nella sua attuale configurazione nel 1959 e chiuso dal 30 giugno del 2018.

È diventato infatti esecutivo l’affidamento dei lavori alla ditta Costigliola Antonio Srl di Casarile che ha presentato l’unica offerta giunta alla stazione appaltante della Provincia, che cura le gare pubbliche per conto del Comune. Il bando prevedeva opere per oltre 7 milioni e 700 mila euro (per circa la metà sarà coperta dai fondi Pnrr) a ribasso esclusi i costi della sicurezza. Il finanziamento ammonta in totale a 9,3 milioni, di cui 1,6 milioni per ulteriori opere non incluse nell’appalto.

Il progetto, firmato dall’architetto Giuseppe Di Martino dello studio Sportium di Milano che ha progettato anche lo stadio del Cagliari, prevede il rifacimento degli ingressi, mentre il retro delle tribune sarà rivestito e le scale esterne di collegamento demolite e ricostruite. La tribuna creerà al suo interno spazi capaci di ospitare nuove attività e servizi rivolti alla collettività e alle famiglie. Complessivamente l’impianto avrà una capienza, a sedere, di 3720 posti: con 1980 sedute nella tribuna coperta e 1740 nella gradinata scoperta, con tre “moduli” da 580, anche se il primo ne prevede solo uno di moduli.

Secondo il programma dei lavori, presentato dall’amministrazione, l’intervento dovrebbe durare all’incirca 14 mesi, dunque la previsione è poter inaugurare i rinnovati Pini entro l’autunno del 2014, dunque in tempo per il calcio d’inizio della stagione calcistica 24-25. Ma non solo di calcio vivrà il Bresciani, confermata la presenza delle piste e delle pedane in tartan per l’atletica leggera e la volontà di tornare ad ospitare i grandi eventi sul campo di via Trieste.

red.viar.