Il mago Silvan e il pragmatismo dell III° millennio

Tommaso Strambi

Vi ricordate il mago Silvan? Faceva sparire le persone con un "Sim Sala Bim". Fino a quando non è scomparso anche lui. Cose che accadono. Sebbene la bionda Sciarelli non se ne sia preoccupata più di tanto nel suo "Chi l’ha visto?". Ma tranquilli, gli ultimi avvistamenti ci portano a credere che il mago sia finito nell’emiciclo di Palazzo Montecitorio. Pare, infatti, che ci possa essere proprio la sua mano dietro la sparizione di un vero centro congressi dal nostro territorio. Un’opera definita dai politici (di ogni schieramento, beninteso) da oltre 50 anni come prioritaria per Viareggio e la Versilia. Ma solo a parole perché nessuno poi si è impegnato a farla.