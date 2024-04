Il maestro Jacob De Hann in San Francesco

Stasera alle 21 la chiesa di San Francesco di Vittoria Apuana ospita il Concerto di Jacob De Hann.

Dopo lo stage formativo per i componenti della Banda La Marinara tenuto da Jacob de Haan (foto) il maestro si esibisce in un concerto aperto al pubblico e gratuito, organizzato dal Complesso bandistico cittadino, con il patrocinio del Comune. Un’occasione straordinaria per ascoltare uno dei compositori di musica per fiati più popolari e suonati del nostro tempo.

Le sue composizioni, per lo più scritte su commissione, sono conosciute in tutto il mondo, soprattutto quelle basate su combinazioni di stili simili alla musica da film. “Oregon,” la composizione più eseguita, ha determinato la svolta internazionale. Scrive anche vari arrangiamenti di opere classiche e corali esistenti.