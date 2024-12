Il Maestro entra a scuola. L’omaggio dei piccoli

VIAREGGIO

Un omaggio al grande maestro Giacomo Puccini che, di nuovo, arriva dai più piccoli: è infatti a oggi il secondo appuntamento nella Scuola Santa Dorotea, dove i bambini celebreranno il grande artista con canti, musiche e racconti sulla sua straordinaria vita. I bambini, infatti, sono stati protagonisti del progetto didattico "Puccini a scuola", realizzato in collaborazione con la Corale Giacomo Puccini di Viareggio, presieduta da Maria Grazia Marioni.

I giovani avevano dedicato l’intera mattina al ricordo del celebre compositore raccontando aneddoti sia sulla vita che sulle sue opere e intonando alcune delle sue più celebri aree": da "Coro a bocca chiusa" a "Terra e Mare", da "10.000 anni" a "Là sui monti dell’est".

Presente anche Sandra Mei, assessore all’istruzione, che ha affermato fiera come "la grande musica di Puccini sia strettamente legata alla nostra terra, a Viareggio e Torre del Lago, fonte di ispirazione del maestro. Ecco perchè -conclude- è fondamentale conoscerlo già dalla più giovani età, quella scolastica appunto, per trasmettere anche ai più piccoli la passione per la musica unita al nostro territorio".

Una mattina trascorsa quindi tra le note delle più celebri opere del maestro, lucchese di nascita e versiliese di adozione.

Oggi dalle 10 alle 12 è previsto il secondo open day della scuola, in cui le famiglie interessate potranno visitare l’istituto, conoscere il piano formativo e tutte le informazioni per le iscrizioni, i progetti già in atto (come quello pucciniano) e le novità previste per l’anno prossimo.