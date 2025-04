Il lungo cammino verso l'uguaglianza femminile in Italia: tappe storiche e leggi fondamentali

Proseguiamo il nostro lavoro nel “percorso dell’uguaglianza femminile” partendo da questo articolo della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” Così stabilisce l’articolo 3, ma siamo sicuri che questa norma sia stata subito messa in atto? In realtà perché le donne raggiungessero l’uguaglianza ci vollero tanti anni.

1945 Diritto di voto: Il primo grande passo avanti in ambito politico risale al 1945, quando alle donne maggiorenni (21 anni) viene riconosciuto il diritto di voto. Il 10 marzo del 1946, un decreto prevedeva per le donne anche la possibilità di essere elette.

1963 Accesso agli impieghi pubblici: Il Parlamento italiano ammette le donne ai pubblici uffici, comprese le cariche nella magistratura.

1970 Divorzio: Il 1 dicembre del 1970 la legge n. 898 introduce il divorzio nella legislazione italiana. Nel 1974 un referendum abrogativo lo confermò.

1978 legge sull’aborto: La legge n. 194 ‘Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza’ elimina il reato di aborto L’IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) viene così legalizzata e regolamentata, con l’obiettivo di combattere tutte le pratiche clandestine e pericolose di aborto.

1981 Abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore: In passato un delitto commesso per onore prevedeva pene ridotte. Nel 1981, la legge aboliva il delitto d’onore, il matrimonio riparatore e l’abbandono di un neonato per causa d’onore.

2009 Stalking: Tra le leggi che hanno cambiato la vita delle donne quella che riguarda lo stalking segna un traguardo importante nell’ambito del rispetto e della tutela dell’incolumità.

2010 Parità sul lavoro: La parità sul lavoro, ovvero parità di trattamento e di opportunità tra donne ed uomini in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.

2011 Quote rosa nei consigli di amministrazione.

2013 Violenza sulle donne: Sulla scia della legge sullo stalking nel 2013 viene finalmente approvato il decreto legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne, convertito in legge nello stesso anno.

2019 Inasprimento delle pene: La legge 19 luglio 2019, n. 69, inasprisce la pene per la violenza domestica e di genere e introduce ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. Legge 24 novembre 2023, n. 168: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.