Il libro scritto a 8 mani da “Orgoglio bianconero“

Fatti, personaggi, storie, numeri, curiosità e tanto altro, in chiave olimpica. Un contenitore con un denominatore comune: Viareggio e la Versilia. È ciò di cui parla il nuovo libro che l’associazione culturale Orgoglio Bianconero ha preparato in previsione dell’appuntamento olimpico di Parigi 2024. Il libro, scritto a otto mani da Massimo Guidi, Roy Lepore, Giovanni Lorenzini e Giampiero Petrucci, con la collaborazione del fotografo Aldo Umicini e della casa editrice L’Ancora, sarà presentato venerdì alle 16.30 nella biblioteca ‘Milziade Caprili’ a villa Argentina. L’incontro con gli autori sarà condotto da Stefano Pasquinucci. L’ingresso è libero. Come per le altre iniziative editoriali dell’associazione, l’eventuale utile dell’iniziativa (detratte le sole spese di impaginazione e stampa) sarà destinato al mondo del volontariato viareggino e versiliese.