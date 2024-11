Il Liberty per le scuole. Visite a Villa Argentina

VIAREGGIO

Un’iniziativa che ha lo scopo di diffondere, e far conoscere, l’arte e la cultura che hanno scritto la storia della città, con i suoi edifici e le sue sale. Come quelle di Villa Argentina, protagonista del progetto “LiberaArty“, al suo secondo anno, portato avanti dalla Provincia di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, e rivolta alle scuole primarie del territorio, con visite guidate e laboratori didattici, dall’11 marzo al 30 maggio 2025, con prenotazioni già attive e aperte fino al 15 febbraio.

I giovani alunni, dalle classe prime alle quinte, nella fascia d’età dai 6 ai 10 anni, saranno accompagnati nelle visite, progettate da Artebambini, nelle sale e nelle stanze di Villa Argentina da operatrici culturali specializzate nel campo socio educativo culturale in percorsi narrativi e giocati, intervallati da letture e piccole attività itineranti che consentono alle bambine e ai bambini di interagire in modo attivo e ludico con le bellezze della Villa. I laboratori, invece, avranno come tema centrale il Liberty, con riferimento ai dettagli, agli stili, alle narrazioni visibili all’interno della Villa e, un altro tema, quello storico, per confrontarsi con le vicissitudini dei protagonisti principali della Villa e dei suoi cambiamenti.

Per ogni ciclo della scuola primaria saranno previste più possibilità di scelta, in modo che i docenti siano partecipi della proposte, calbirate a seconda della classe frequentata e “In volo dall’Argentina“ per le prime, seconde e terze, “Mosaici di bellezze“, “Parole d’oro“ per classi quarte e quinte. e “Corpi preziosi“ e “Cartoline dal passato“, per tutte le classi.