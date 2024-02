Il Lago di Porta sta male. Esposto dei fotografi in Procura

Morìa di specie animali, invasione di alghe e un’alterazione evidente di flora e fauna che è fonte di grande preccupazione anche per i fotografi naturalistici. È lo spirito con cui quest’ultimi hanno preso carta e penna presentando un esposto alla Procura con una richiesta ben precisa: valutare se esista o meno l’esistenza del reato di inquinamento. "Il Lago di Porta è una zona a protezione speciale – scrive Antonio Bonuccelli, autore dell’esposto – e ospita flora e fauna protette a livello europeo. Ma la presenza di una strada molto trafficata come l’Aurelia è causa di un forte impatto ambientale oltre al fatto che a ridosso dell’area è attiva la discarica di Cava Fornace. Siamo preoccupati per lo stato di degrado in cui versa da molti anni, dalla vegetazione che si è ritirata alle specie non più esistenti come gli uccelli acquatici, cosa che è stata rilevata anche da ornitologi venuti da Pisa, Livorno e Firenze nel gennaio 2022. Chiediamo un’analisi delle acque e dei fanghi per capire se sussiste il reato di inquinamento".