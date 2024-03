Il Guiscardo, l’associazione parte. Presentazione del libro di Mancini

Primo evento assoluto della neonata associazione culturale Il Guiscardo. Sabato alle 18 nella Sala dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino sarà presentato il libro “Le regole del Gioco” di Marco Mancini per anni a capo del controspionaggio italiano. Si preannuncia un dibattito originale e anticonformista – annunciata la presenza di Alberto Giovannetti sindaco di Pietrasanta e Alessandro Mosti di Libropolis – con opinionisti e soggetti attivi della società civile del nostro Paese. La storia di Marco Mancini è nota grazie a come si è ingiustamente conclusa: un servizio di Report il 14 giugno 2021 lo denigra tacciandolo di parlare con Matteo Renzi in autogrill a Fiano Romano. Eppure Mancini aveva lavorato a Milano nella sezione speciale anticrimine dei carabinieri di Milano, fondata da Carlo Alberto Dalla Chiesa e si era distinto nella lotta al terrorismo rosso e nero. Più volte indagato, imputato, sempre prosciolto, Mancini più volte ha spiegato che in questo delicato lavoro “ci si salva a grappoli” e non si può raccontare sempre tutto quel che si fa: c’è il segreto di Stato.