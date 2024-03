Il Gruppo Sbandieratori trionfa. Tanti i premi al Gioco della Torre. Tifoseria di oltre 100 contradaioli

Ripa festeggia i suoi giovani atleti, sbandieratori e musici, che domenica scorsa hanno fatto il loro esordio stagionale portando a casa un ampio successo. Il Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre di Ripa di Seravezza ha infatti preso parte al suo primo torneo stagionale, il XIII Torneo Indoor “Città di Cerreto Guidi”, dove si è presentato, nelle categorie Esordienti, Giovanili e Under 15, con ben dodici specialità. Nonostante il cospicuo numero di partecipanti e l’abilità in campo, è stato nutrito il bottino di coppe e medaglie, ampiamente meritate, in ogni categoria, nelle quali Il Gruppo è sempre salito sul podio sostenuto dal calore dei propri supporter. Risultati che hanno ripagato del lavoro fatto in questi mesi dai ragazzi che hanno portato in alto i colori della Contrada La Lucertola. I giovani atleti sono stati supportati da una calorosa tifoseria partita da Ripa con due pullman con oltre cento persone che hanno colorato di rosso verde il palazzetto di Cerreto Guidi.

Un evento molto importante e significativo che dimostra l’attaccamento di Ripa alla Contrada ed al Gruppo Sbandieratori, che i Contradaioli della Lucertola vogliono comunicare con gioia al grido “Ripa c’è”. Così è iniziato il 2024 per gli atleti del Gruppo Sbandieratori Gioco della Torre e per la Contrada La Lucertola; numerosi sono gli impegni in programma durante i prossimi mesi e già i contradaioli si stanno organizzato per continuare a seguire con orgoglio gli atleti grandi e piccoli, alzando in alto le bandiere rosso verdi.