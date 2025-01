Il grido delle donne vestite di nero: "No alle violenze e soprusi in guerra"

Vestite di nero, e con in braccio uno striscione, per manifestare, come molte altre donne in diverse parti d’Italia, contro la guerra e la situazione di massacro che si sta consumando a Gaza, così come in altri luoghi del mondo. Così, in linea con la rete internazionale "Donne in nero" impegnata per la pace e la giustizia, le volontarie della Casa delle Donne del territorio si sono ritrovate di fronte all’Hotel Royal per lanciare, nel silenzio delle loro voci, così come spesso del mondo che inerme osserva, un grido di allarme contro il militarismo, l’ingiustizia, la violenza del sistema patriarcale e l’opposizione alle politiche militariste dei propri governi.

"Le guerre sono combattute da sempre sui corpi delle donne, rapite e stuprate, perché considerate trofei e proprietà dei vincitori", scrive l’associazione con sede al Marco Polo che, sempre in silenzio e vestite in nero, fattore che "trasforma il lutto passivo in un potente rifiuto della logica della guerra", si ritroveranno giovedì 16 gennaio, alle 11, davanti al Royal.