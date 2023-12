Il grande gospel. Musica in piazza e artisti di strada

Il Natale si avvicina e oggi il clima di festa è protagonista nel centro storico. Dalle 9 alle 19 mercatino natalizio, con idee artigianali a cura di Pro Loco e QuercetArte. Per gli appassionati di motori mostra di auto d’epoca a cura del Mediceo Sport Classic. Nel pomeriggio, animazione con artisti di strada, esibizione di danza della scuola Movements in Dancing, intrattenimento di Babbo Natale con gli Elfi e stand gastronomico. Alle 15.30 la Fanfara alpini della Versilia storica “Tenente Raffo”, a cura degli uffici associazionismo e turismo del Comune. Alle 17.30 l’ufficio turismo del Comune propone in piazza Carducci Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble in “A Gospel Night with Ginger Brew”. Ingresso libero. Evento dedicato alla musica religiosa afro-americana. Interprete d’eccezione Ginger Brew,(foto) cantante ghanese, spessore internazionale, conosciuta in Italia come corista e voce solista di Paolo Conte. Ha collaborato con importanti gruppi africani e con artisti del calibro di Mariah Carey e Phil Collins oltre che con Lucio Dalla, Adriano Celentano ed Elisa. Ginger Brew è special guest del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble coro gospel italiano diretto da Carla Baldini. Il connubio propone un concerto unico. In programma i classici della musica gospel e spiritual come Oh, Happy Day, Swing low Sweet Chariot, Amazing Grace con canzoni immortali come Imagine e What a Wonderful World ed alcuni gospel originali. Ginger Brew è accompagnata dai “Gospel Siblings”. Voci soliste Carla Baldini, Alla Buhanevici, Alberto Giorni, Laura Pica, Elisabetta Rinaldi e Andrea Scotto. Stefano Pioli, pianoforte.