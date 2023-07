Il Grand hotel Imperiale riparte I progetti della nuova proprietà

Il Grand hotel Imperiale volta pagina. Con nuova proprietà e management, un piano di investimenti che nel 2025-26 vedrà un capillare restyling del ’5 stelle lusso’ e gli oltre 4 milioni messi già in campo per demolire e dar nuova vita all’annesso Remo beach. La struttura è stata acquisita dal Luxury Hotel Development Group (un family office di proprietà russa) ed è gestito da Panoram Hotel Managment. Al timone Patrizia Bernardi (in foto), general manager dopo venti anni a Dubai. L’hotel, composto da 30 suite e 16 superior per un costo che va dai 1200 fino 2500 a notte, è stato già oggetto di un rinnovamento soft (500mila euro circa) in attesa della chiusura nell’inverno 2025 per totale ristrutturazione con potenziamento della spa per farne realtà anche medica e clinica. La clientela è per il 60% italiana, seguita da arabi, russi, svizzeri, inglesi, francesi, tedeschi e americani. Già completato il rifacimento totale della spiaggia Remo Beach che porta sul mare il Kyoshi Japanese Restaurant la cucina giapponese fusion dello chef Ricardo Sanz, due stelle Michelin. Le due strutture impiegano 115 persone.

Fra.Na.