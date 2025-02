Il gran finale dello Sprocco 2025. Oggi si annunciano i verdetti

Squillo di trombe: per la "Festa della canzonetta e del teatro dialettale" è arrivato il giorno dei verdetti e delle premiazioni, delle gioie e delle delusioni. Il secondo atto del Carnevale di Pietrasanta 2025, inaugurato lo scorso settembre in Versiliana con l’elezione della miss Rebecca Biagi (Marina), terminerà oggi alle 16 al teatro comunale "Galeotti" dopo tre serate al fulmicotone e una sala che ha sempre registrato il tutto esaurito e che oggi farà altrettanto. Gli ingredienti non mancano: sul palco il manifesto realizzato dall’artista Park Eun Sun, la Show Factory Big Band diretta da Gigi Pellegrini e il conduttore Federico Conti affiancato dalla miss.

Poi c’è lei, l’adrenalina delle dieci contrade, consapevoli che non siamo a Sanremo ma decise, ognuna, a dare il meglio per portare a casa i trofei in palio. Che ogni anno crescono di numero e saranno ben cinque. Innanzitutto lo "Sprocco" per la miglior canzone, titolo vinto nel 2024 da Strettoia. Poi la "Scartocciata" per la miglior scenetta dialettale, con Marina che ha trionfato nella passata edizione. Gli altri tre sono il premio giuria popolare, il premio "Renza Viviani" per la miglior attrice e la seconda edizione del premio per la miglior composizione votato dall’orchestra e intitolato a Giovanni "Zampetta" Garibaldi (la prima fu vinta nel 2024 da Marina). Per la finale di oggi, che dovrebbe concludersi intorno alle 19,30-19,45, i giochi sono già fatti soltanto per le canzoni. Quanto invece alle scenette, i temi sono già stati votati nelle prime tre serate e oggi sarà votata solo l’interpretazione per le quattro finaliste.

Ecco allora quale sarà l’ordine di esecuzione delle canzoni di oggi: Africa-Macelli con "Salta la macchina del Carnevale" (canta Omar Paolicchi con il corista Emanuele Ferrando), Marina con "All’arrembaggio Carneval" (Marco Deri), Brancagliana con "Noi" (Elena Pucci), Pollino-Traversagna con "Pietrasanta c’è" (Martina Farnocchia con i coristi Federica Franchi e Domenico Tarchi), Collina con "A Pietrasanta si può" (India Simi), Pontestrada con "Magia" (Francesca Poli), Il Tiglio-La Beca con "Sogni di cartapesta" (Inga Luisi con le coriste Camilla Bonuccelli e Sofia Caravaggio), Lanterna con "Il coriandolo dispettoso" (Filippo Lenzoni), Antichi Feudi con "La vita è un Carneval" (Silvia Barbieri) e Strettoia con "Questi siamo noi" (Rebecca Bielli-Alessandro Luisi con i coristi Mirko Bugliani e Monica Galleni e interpretazione recitata di Lorenzo Silicani). Come sempre, vinca il migliore.