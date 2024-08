Il gesto d’amore di Sergio e Cinzia. Realizzano la nuova guida della città

Lui ha diretto per quasi 20 anni gli istituti culturali cittadini e oggi si gode la pensione, lei è una libera professionista che divulga e cura progetti ed eventi culturali. Marito e moglie da tanto tempo, uniti dall’amore per la cultura e per la propria città. Il frutto di questa simbiosi è un sogno che si avvera: una guida agevole, dettagliata e completa che ancora mancava sugli scaffali delle librerie e dei punti d’informazione turistica. C’è tutto questo dietro la pubblicazione di “Pietrasanta. Storia, arte, paesaggio. Guida alla città e al suo territorio“ (edizioni Monte Altissimo), stampata in 3mila copie e diffusa ovunque.

Gli autori sono Cinzia Nepi e Sergio Tedeschi, felici di aver concretizzato un progetto concepito tempo fa. "Nel panorama librario locale – raccontano – c’era bisogno di una pubblicazione del genere. Abbiamo iniziato 5-6 anni fa a raccogliere il materiale: l’idea di base (a lanciarla è stata Cinzia, ndr) era creare qualcosa che durasse nel tempo, vecchio stile e accessibile a tutti. In genere i turisti, specie i più giovani, non comprano le guide perché hanno tutto sul telefono. Ma chi vulole approfondire la storia del territorio potrà farlo con questa guida da conservare poi in casa e sfogliarla ogni tanto. A livello di soddisfazione siamo già ripagati". La guida, che ha il patrocinio del Comune, è composta da 320 pagine (in italiano e inglese) e 360 foto, anche d’epoca, per accompagnare i visitatori lungo le strade del centro storico, sul litorale di Marina e tra i borghi collinari di Pietrasanta (con tanto di mappe), fino a un’ampia sezione dedicata alla storia di questa “nobile terra di frontiera” dal ’900 e ai giorni nostri.

d.m.