Il Gatto Nero rivendica il diritto di avere più spazi: "Multati nonostante il Tar ci abbia dato ragione"

"Siamo stati multati 3 volte, eppure il Tar nel 2021 aveva accolto il nostro ricorso invitando il Comune a concederci più spazio per i tavoli". È su questa sentenza che farà leva il probabile ricorso in appello della “Milesia“, proprietaria della trattoria “Gatto Nero“ in piazza Carducci, reduce da una condanna di 15mila euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. "Il provvedimento del Tar era legato al rischio di un pregiudizio a causa dell’emergenza Covid. Ma il Comune non ottemperò al provvedimento e così occupammo circa 50 metri quadri in più, subendo le multe. Agli altri locali furono dati ulteriori spazi esterni gratuitamente: solo a noi furono negati. Ci sono stati tolti gli 80 metri quadri che avevamo sempre avuto".