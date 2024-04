Il futuro di Massaciuccoli. Si è costituita la Pro Loco: "Un paese da valorizzare"

Si è costituita ormai da quasi un mese – era uil 18 marzo – la Pro Loco di Massaciuccoli. La volontà di organizzarsi per la promozione e la salvaguardia del paese era stata annunciata già nei giorni successivi alla frana di fine febbraio che aveva causato l’isolamento del paese. Su questo e altri temi si concentrerà il lavoro della Pro Loco.

"Fra gli scopi principali dell’iniziativa, si sottolinea la salvaguardia e la promozione del territorio – scrive il direttivo –; Massaciuccoli ha rappresentato nel tempo e nella storia un luogo d’eccellenza. A testimonianza troviamo una delle più importanti aree archeologiche della Toscana; il Lago e la zona lacustre rappresentano per la frazione e per l’intera Versilia un elemento distintivo in ambito ambientalistico. Nel suo complesso, Massaciuccoli è da considerarsi il fiore all’occhiello del Comune. Per tutte queste ragioni riteniamo che sia giunto il momento che la politica ponga fra le sue priorità la valorizzazione di questo angolo di paradiso. Le recenti frane hanno messo a nudo l’urgenza di porre in sicurezza le strade da e per Massaciuccoli: per questo chiediamo all’ammistrazione di procedere speditamente con la progettazione, elemento indispensabile per il reperimento di risorse al fine di ottenere le infrastrutture che ci consentano di non rimanere isolati e di poter promuovere l’aspetto turistico di Massaciuccoli, che per potenzialità non ha niente da invidiare ad altre località più celebri".

L’associazione si dichiara apartitica e " confida in una piena convergenza di chi è preposto alle scelte in un pieno appoggio trasversale rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati".

DanMan