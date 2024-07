Il futuro del Piazzone. All’ordine del giorno in Consiglio Comunale

Sarà il futuro di Piazza Cavour, la sua riqualificazione, come quella del parcheggio denominato “ex gasometro“, e la nuova localizzazione del mercato centrale, fino ad arrivare in piazza Santa Maria, uno dei punti principali, all’ordine del giorno del Consiglio comunale, indetto per lunedì 29 giugno, alle 15. Una discussione che vedrà la giunta e i consiglieri trattare di altrettanti argomenti, dalla ristrutturazione dell’ex Arengo, all’alienazione di alcune aree interne dell’ex ospedale Tabarracci, alla mozione PD per la consulta cittadina e di quartiere.