Il fumetto di Pinocchio . In regalo con La Nazione

Un doppio regalo, unico e da non perdere, per i nostri lettori in occasione del Lucca Comics & Games. Domani in edicola, insieme a La Nazione, saranno offerti due omaggi: il fascicolo di presentazione dell’evento con interviste esclusive, news sull’edizione 2023 della manifestazione – della quale il nostro gruppo editoriale è media partner con Qn La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno e Luce! –, ricco di contenuti esclusivi sulle ultime tendenze del mondo magico dei fumetti, dei loro autori e dei cosplayer pronti a invadere Lucca e la Versilia. Ma in edicola i nostri lettori riceveranno anche un altro fascicolo Speciale che presenta Pinocchio a fumetti. La fiaba per eccellenza, il racconto che tutti hanno letto e riletto, grandi e piccoli, che diventa un fumetto. Ma non uno qualsiasi: le 54 pagine che compongono l’inserto propongono infatti il testo originale e integrale di Carlo Collodi, ma tutti i dialoghi sono resi nella forma del fumetto dando vita a ogni protagonista della storia. L’iniziativa è promossa insieme alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, presieduta da Pier Francesco Bernacchi, e inserita nell’ambito delle celebrazioni per i 140 anni della prima edizione del libro Pinocchio. Un evento nell’evento dunque, con un ricco programma di iniziative, lunghe un anno, delle quali, anche in questo caso, Qn con le testate del nostro gruppo, è media partner ufficiale.

"L’idea – spiega il presidente della Fondazione, Bernacchi – è nata dalla considerazione che il fumetto rappresenta una forma di linguaggio che attrae alla lettura del romanzo intero varie fasce di età. Questo è il libro de “Le Avventure di Pinocchio“ integrale (per la precisione quello dell’edizione critica a cura di Ornella Castellani Pollidori, prima edizione: Pescia, 1983), con i dialoghi inseriti nel fumetto e il testo volutamente riportato in stampatello maiuscolo in modo da poter essere letto anche dai bambini più piccoli insieme ai loro genitori. Con La Nazione, il Lucca Comics ci è sembrata l’occasione migliore per riproporlo integralmente, in omaggio, per incentivare la rilettura o la lettura di questo capolavoro che resta il libro più diffuso e tradotto al mondo". Le tavole del fumetto sono di Giancarlo Gatti e la proprietà letteraria riservata dell’opera è della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Guglielmo Vezzosi