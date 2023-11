Il flashmob fatto a scuola. Gli studenti dello scientifico ci hanno messo la faccia

Gli studenti del liceo scientifico Barsanti e Matteucci ci mettono la faccia e dicono No alla violenza sulle donne. Come ogni anno il liceo viareggino ha dato vita ad una serie di iniziative per sensibilizzare gli alunni su questa importante tematica. "La battaglia contro la violenza di genere non è una cosa che riguarda solamente le donne – commentano le insegnanti - riguarda la società tutta. È necessario infatti un cambiamento culturale e perché finalmente si realizzi ci vuole l’aiuto e il coinvolgimento di tutti. Il Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci anche quest’anno partecipa alla celebrazione di questa importante giornata con diverse iniziative, perché anche la scuola così come la famiglia, prima di tutto, è coinvolta nella formazione continua in materia di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere".

Diverse le iniziative proposte per quest’anno scolastico: oltre alla sensibilizzazione continua con dialogo guidato nelle classi, gli studenti della 5A guidati dalle professoresse Eleonora Prayer e Lara Casadio hanno dato vita ad un flashmob dal titolo “Mettiamoci la faccia”, dove ognuno con una maschera sulla faccia ha letto il nome delle vittime di femminicidio. E infine è stata creata una singolare kermesse nell’atrio della scuola: ancora maschere, questa volta bianche e adagiate su un telo rosso, a ricordare tutte le vittime di questo massacro. Ancora, gli alunni delle classi 1C e 4C stanno partecipando alle attività teatrali grazie ad un progetto dal titolo “A lei che verrà” proposto dalla professoressa Irene Cinquini e portato avanti da Andrea Moretti del Policardia Teatro.