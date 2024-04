Il Festival della Robotica sbarca al Porto

Si avvicina l’edizione 2024 del Festival della Robotica, l’evento di divulgazione scientifica che vuole presentare a Pisa, da venerdì 24 a domenica 26 maggio, sfide, risultati e applicazioni in tema di robotica e di intelligenza artificiale, richiamando l’attenzione di un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione per studentesse e studenti, già dalle scuole primarie. Tutti gli eventi del Festival della Robotica prevedono l’ingresso libero, secondo le indicazioni rese note di volta in volta, e saranno ospitati in numerose location, raggiungibili con facilità a piedi e con i mezzi pubblici dalle stazioni ferroviarie di Pisa. Il Festival della Robotica quest’anno accenderà un focus speciale sulle applicazioni della robotica in campo nautico e marino, per riflettere sul contributo che può dare nell’incrementare e rendere più sicuri traffici marini e movimenti logistici nelle aree portuali. Per questo il Festival arriverà per la prima volta anche a Viareggio dove, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, nel contesto della regata Viareggio - Bastia - Viareggio, si terranno talk-show e dimostrazioni pratiche per mettere in contatto il mondo della ricerca universitaria sulla robotica pisana con quello delle aziende nautiche.