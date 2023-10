Il fascino intatto del Principato

È sinonimo di lusso e grattacieli, è una città-Stato tra le più piccole al mondo, è una delle mete predilette del jet-set internazionale. Ospita il gran premio per eccellenza, il più difficile del campionato del mondo di Formula 1: è il Principato di Monaco. L’ideale è prevedere una sosta di un giorno durante un viaggio nel sud della Francia, iniziando il giro del Principato da Monte Carlo – il cuore della città-Stato – e dalla celeberrima Place du Casino, un’elegante spianata che regala una splendida vista sui sontuosi edifici Belle Époque che la popolano. Qui, si intuisce dal nome, ha sede un’istituzione del Principato nonché uno dei luoghi più rappresentativi di Monaco, il Casinò. Nella stessa piazza si trovano anche il Grand Théâtre di Monte Carlo, il cui palco ha ospitato alcuni dei più importanti artisti europei, l’Hôtel de Paris a cinque stelle e il Café de Paris Monte-Carlo. Monte Carlo non è che uno dei quattro quartieri tradizionali del Principato di Monaco: ci sono anche Monaco Vecchia, La Condamine e Fontvieille. Monaco Ville è la parte più antica del Principato di Monaco, il suo nucleo originario. È un borgo medievale che mantiene intatto il suo fascino in un susseguirsi di vicoli, piazzette e scalinate e in cui si alternano edifici storici e scorci sulla natura circostante. È qui che si trova la Rocca di Monaco, detta anche "Le Rocher", dove vivono i membri della famiglia Grimaldi, la dinastia che da secoli regna sul Principato. Nel dedalo di stradine circostanti si trovano tantissime piccole botteghe, negozi e splendide pasticcerie. Ci spostiamo poi a Fontvieille, il quartiere affacciato sul mare, dove si può percorrere il Sentiero delle sculture con quasi un centinaio di opere contemporanee realizzati da scultori internazionali. C’è anche un roseto dedicato alla Princesse Grace in cui si possono ammirare moltissime varietà di rose inebriati dal profumo. Se siete amanti del genere e volete fare un viaggio esotico non perdetevi il giardino giapponese con piscine, isole, cascate, lanterne, ponti e una casa del tè, il tutto a ingresso gratuito. Infine visitiamo la Condamine per vivere il lato tradizionale del Principato, col suo mercato di prodotti regionali in Place d’Armes e il mercato coperto frequentato dai monegaschi.