Il factoring riduce i costi E rilancia le attività delle imprese

Il factoring è uno strumento di leva finanziaria consolidato nel sistema economico ed esprime livelli crescenti di utilizzo fra le imprese di media dimensione. Le imprese che dispongono di una più consolidata esperienza relativa al ricorso al factoring ne apprezzano di più i vantaggi e ne fanno un uso che si manifesta anche in giudizi di convenienza più favorevoli che fanno da ‘passa parola’ positivo fra le imprese della ‘ filiera’. Una larga parte delle imprese utilizzatrici del factoring giudica utile continuare in futuro questo servizio ritenendo che lo strumento sia destinato a svilupparsi nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza. Il factoring può consentire inoltre un risparmio nei costi che l’impresa sostiene per la gestione dei crediti di fornitura, grazie alla esternalizzazione delle relative attività di valutazione, amministrazione e controllo. Il factoring consente inoltre di trasformare costi fissi connessi alla gestione diretta in costi variabili che sono rappresentati dalle commissioni di factoring. Il factoring è un servizio piu’ complesso e a maggior valore aggiunto rispetto al credito bancario tradizionale di ‘smobilizzo’. Per valutarne la convenienza i termini di confronto adeguati sono oltre il costo medio dei finanziamenti il costo di gestione interna del credito commerciale. La convenienza del ricorso al factoring da parte delle imprese dipende dunque dal confronto tra gli oneri amministrativi e finanziari tradizionali e gli oneri di factoring.