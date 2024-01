Il dolore di Tedeschi: "Che tristezza"

TORRE DEL LAGO

La tragedia – l’ennesima, purtroppo – sul lago di Massaciuccoli di domenica mattina ha lasciato sgomento il paese di Torre del Lago. Antonio Tedeschi (nella foto), storico medico di base, ne è un po’ l’emblema. Torrelaghese doc e cacciatore proprio come Andrea Pardini e Giorgio Montemagni che hanno perduto la vita. Tedeschi è distrutto dal dolore. "Due torrelaghesi, due brave persone che conoscevo bene. Un po’ – dice il medico in pensione – perché a Torre del Lago ci conosciamo tutti e un po’ perché erano cacciatori come me. Anche a me è capitato spesso di fare quel tipo di caccia con il barchino. E’ assurdo quello che è accaduto. Abbiamo perso due persone veramente in gamba che avevano proprio nella caccia la loro grande passione".

Difficile darsi una spiegazione di quello che è successo. "Il lago – dice ancora Antonio Tedeschi – lo conoscevano come le loro tasche. Ci sono nati, si può dire. Quindi erano perfettamente a conoscenza dei rischi e dei pericoli. Chissà cosa è potuto accadere. Secondo me hanno urtato qualcosa che ha fatto capovolgere il barchino. E’ l’unica spiegazione. Poi quando indossi gli stivali e hai l’abbigliamento da caccia è difficile, se non impossibile, tornare a galla. Anche per chi sa nuotare bene. Il lago, da questo punto di vista, come si sa è tremendo".