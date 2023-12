Il docu-film su Gaber in onda su Rai3

Dopo il trionfo alla “Festa del Cinema“ di Roma, dove è stato presentato in anteprima e il boom nelle sale cinematografiche (con oltre 80mila spettatori in 2 giorni di programmazione) il docu-film “Io, noi e Gaber“ scritto e diretto da Riccardo Milani, si è consacrato il film-evento più visto del 2023. E domani arriva in prima serata alle 21,20 su Rai 3. La messa in onda tv rappresenta un’altra importante tappa del viaggio dell’iniziativa “Io, noi e Gaber“, il perfetto epilogo delle iniziative realizzate dalla Fondazione a coronamento di quest’ultimo annodi celebrazioni, di cui la pellicola di Milani è il cuore pulsante. Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della sua vita, è il ritratto più che mai vivo e incisivo del tanto rimpianto cantautore versiliese d’adozione.