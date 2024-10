Il Doblò restituito va all’Auser Seravezza

Il mezzo restituito dall’Auser di Forte dei Marmi al Comune, sarà messo a disposizione (fino a fine anno) dell’Auser di Seravezza per il trasporto sociale. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale così permettendo l’utilizzo di quel Fiat Doblò che a fine luglio è stato riportato davanti al municipio – con relativa riconsegna delle chiavi – a seguito della nota frizione tra il sindaco Bruno Murzi e la presidente Auser di Forte, Franca Amadei, che lo aveva in comodato per il progetto "Ti porto io". Quel mezzo pertanto era rientrato nella disponibilità del Comune e nel frattempo si è evidenziata la necessità di utilizzarlo per il trasporto di soggetti disabili. "Sono state interpellate diverse associazioni di volontariato che hanno comunicato l’impossibilità di farsi carico del servizio in maniera continuativa – sostiene l’amministrazione – mentre Auser Seravezza ha dichiarato di avere personale disponibile a svolgere il trasporto ma di necessitare di un mezzo attrezzato"