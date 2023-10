Il diktat della transazione: "È un vero golpe politico"

La vicenda descritta da Giorgio Del Ghingaro assume anche il fumus di possibili coinvolgimenti penali per la pretesa di imporre a Sea Ambiente e al Comune di Viareggio una transazione con perdita di milioni senza contropartita (questa è la tesi, da dimostrare eventualmente in sede giudiziaria, sostenuta dal sindaco e dall’amministratore unico Fabrizio Miracolo).

"Sea – afferma il sindaco – ha vinto tutte le cause con Camaiore tranne lo spazzamento rimesso all’analisi del perito del tribunale, e i danni per la rottura del contratto con la stessa Sea. Questa l’abbiamo persa in primo grado, ma in appello si leva il fumus di un credibile nuovo risarcimento. Ci sono lettere e verbali in cui gli amministratori di RetiAmbiente dicono chiaramente a Miracolo : o firmi la transazione, o te ne vai. Siccome la transazione costituirebbe un danno per Sea e il Comune di Viareggio, gli aspetti penali appaiono chiari a qualunque avvocato. Appena l’assemblea del 19 ottobre revoca Miracolo, io mando tutto alla Procura, al Garante e all’Anac. Faremo un esposto anche al Tribunale delle imprese, e chiederemo i danni agli amministratori di RetiAmbiente con un’azione di responsabilità civile". E, per dimostrare quanto RetiAmbiente presieduta da Daniele Fortini avrebbe nascosto al socio Viareggio che è tenuto a fare il controllo analogo, sventola i verbali ricevuti strapieni di pagine con "omissis".

"Quale sindaco – prosegue – io non sono mai stato invitato alle discussioni di RetiAmbiente sulla nostra società operativa locale, cioè Sea. Viareggio non ha un rappresentante in RetiAmbiente né in Ato. È un atto di arroganza, violenza, supponenza e illegittimità fuori dal mondo. Tutto questo avviene per scelta politica. È un golpe politico, per ragiori di partito, a favore del Comune di Camaiore che in RetiAmbiente ha lo 0,4% contro il nostro 9%. Dopo aver escluso Viareggio dalla gestione dei rifiuti dell’Area Vasta, ora vogliono escluderci anche dalla gestione del nostro territorio per avvantaggiare Camaiore: ha qualche problema finanziario?".