Il dibattito tra i candidati Frazioni e sicurezza stradale Ecco gli impegni prioritari Con un occhio... agli exit poll

di Daniele Masseglia

Si sono punzecchiati, hanno lanciato idee e progetti, promettendo di rilanciare le frazioni e di rendere i cittadini più partecipi. Un dibattito schietto e serrato quello andato in scena ieri al Sant’Agostino, con i quattro candidati a sindaco che hanno risposto alle domande del giornalista di NoiTv Federico Conti e del capocronista della redazione di Viareggio-Versilia di QN- La Nazione in vista delle amministrative di domenica e lunedì.

1. Su natalità e caro affitti il governo ha ridotto i fondi: quali politiche per i giovani?

Mori: Dovremo incentivare costruzioni e ristrutturazioni per la prima casa.

Borzonasca: Permettere alle giovani coppie di trovare casa a prezzi calmierati e incentivo ai privati per ampliare l’esistente.

Simoni: Un piano di edilizia convenzionata. Per una casa di 80 metri quadri affitto di 250 euro e vendita a 60mila euro con possibilità di riscatto dopo 10 anni.

Giovannetti: Anche lo sport aggrega e bisogna quindi offrire ai giovani opportunità per farli avvicinare allo sport. Nei piani urbanistici sono previste quote per l’edilizia convenzionata e quella sociale.

2. Viabilità: è in corso la realizzazione di due rotatorie sull’Aurelia: sono necessari ulteriori interventi?

Mori: Il nodo fondamentale sarà collegare Sarzanese e Aurelia decongestionando Porta a Lucca e la Traversagna. La rotonda a Pontenuovo è condivisa da tutti, ma quella di via Santini è l’emblema del fallimento.

Borzonasca: Quella di via Santini ha destato polemiche anche nella maggioranza. Fatta in fretta e furia: ci rimetteremo mano.

Simoni: Esiste l’asfalto elettorale, ma a Pietrasanta hanno inventato le rotonde last minute, senza logica. Va rivisto l’ingresso lato Viareggio con un sottopasso ciclopedonale.

Giovannetti: Tutti a lamentarsi quando le auto vanno veloci e anche ora che la rotonda funziona. Sono stati eliminati pericoli e incidenti.

3. Città smart e pagamenti digitali: introdurrete app che semplificano la vita per la sosta? E visti i milioni incassati con le multe, cosa farete per la sicurezza?

Mori: Serve un processo di digitalizzazione per rendere i servizi fruibili per tutti. Per la sicurezza meccanismi luminosi di segnalazione per prevenire.

Borzonasca: Siamo rimasti un mese senza ausiliari del traffico, era meglio impiegare la municipale nelle strade anziché fare multe. La sicurezza si fa con un nuovo piano di ciclopiste.

Simoni: Un app che garantisca i servizi e più telecamere e agenti della municipale. Ci sono solo 11 persone: furti e vandalismi dilagano.

Giovannetti: Ci stiamo confrontando su app in stile Mover. Dobbiamo migliorare la sosta blu e valutare per le seconde macchine abbonamenti più mirati ed economici. La municipale ha 30 agenti in ufficio e sulla strada.

4. Sul viale Apua polemiche per il taglio degli alberi: come coniugare la sicurezza dei cittadini e il valore ambientale?

Mori: Il viale è un monumento della città. Se le piante sono malate e pericolose è giusto tagliarle, ma il viale non va stravolto.

Borzonasca: Una disfatta, cinque anni di abbattimenti e la nascita-record di tanti comitati.

Simoni: Metteremo a dimora 2mila piante. Il viale Apua va tutelato ma senza stravolgerlo.

Giovannetti: Sul viale sorgerà un parco all’ex pioppeta. Siamo passati da 1.967 a 3.400 nuove piante.

5. Nelle case il salotto è la parte più bella ma le altre stanze in ombra: qual è il vostro impegno per le frazioni.

Mori: Le risorse vanno distribuite in forma decentrata perché anche gli abitanti delle frazioni pagano le tasse come in centro. Fisseremo budget preventivi per ogni frazione.

Borzonasca: Andremo nella direzione della tutela ambientale, con ripristini e bonifiche. Sarò un sindaco itinerante, prenderò appuntamenti ogni mese.

Simoni: Completeremo fogne, illuminazione e asfaltature. Inutile parlare di Piccola Atene quando ci sono zone senza lampioni, fermate del bus o fogne.

Giovannetti: Con Enel abbiamo siglato un project financing da 18 milioni per sostituire 9mila punti luce. Per le fogne Gaia ha coperto il 95% del territorio.

6. A Tonfano la nuova piazza XXIV Maggio fa discutere: rimetterete mano all’area?

Mori: Studierò con gli operatori la futura viabilità e aprirò via Versilia in inverno.

Borzonasca: La viabilità deve essere più consona a una frazione che deve sopravvivere anche in inverno.

Simoni: Riapriremo la piazza perché Tonfano deve vivere tutto l’anno e dare a tutti la possibilità di rimanere aperti. La chiuderemo solo per gli eventi.

Giovannetti: La piazza è bella e funzionale. Investiremo su via Donizetti e piazza Villeparisis. Versilia.

7. Tre aggettivi con i quali vi presentate agli elettori.

Mori: ricco di entusiasmo, sognatore e testardo.

Borzonasca: Fresco, determinato e libero.

Simoni: Competente e generoso.

Giovannetti: Orgoglioso di ciò che è stato fatto in questi anni, esperto e sempre tra la gente.

8. Bolkestein. Pietrasanta potrebbe ritrovarsi a gestire centinaia di aste. Come le gestirete? Ridurrete le concessioni in favore di spiagge libere?

Mori: Aspetteremo la mappatura delle concessioni e capire quelle esistenti prima del 2009. Non va snaturato il territorio a favore delle multinazionali.

Borzonasca: Siamo per tutelare le famiglie che hanno investito e per non perdere lo skyline del nostro arenile.

Simoni: Quella di Meloni è una battaglia per le spiagge è per la sovranità nazionale. A luglio troveranno la soluzione per mettere in sicurezza le concessioni.

Giovannetti: Vogliamo che i nostri stabilimenti continuino a gestire le spiagge avute in concessione. Aspetteremo i decreti attuativi.

9. Istituirete una consulta ambientale come per il volontariato?

Mori: Le scelte vanno concertate anziché presentarsi con le motoseghe in piazza Statuto e tagliare i tigli a sorpresa.

Borzonasca: C’è un coordinamento delle associazioni con cui dialogare e lavorare.

Simoni: Sì alla consulta, come un comitato comunale che includa le realtà ambientali.

Giovannetti: Cava Fornace è ferma a 43 metri grazie alla nostra azione. Due giorni fa il Cav ha varato il progetto definitivo per smantellare l’ex inceneritore.

10. Probabilmente si andrà al ballottaggio: direte con chi farete l’apparentamento?

Borzonasca: Siamo aperti a chi vorrà condividere il nostro documento d’intesa.

Simoni: Andremo al ballottaggio e valuteremo eventuali accordi.

Giovannetti: Ho intenzione di vincere al primo turno: gli exit poll (confondendosi, per la tensione agonistica, con i sondaggi ndr) ci danno per vincitori.

Mori: Non so cosa succederà col centrodestra, che forse ora ha tre candidati, né col centrosinistra visto che hanno preso anche il M5S. Decideremo dopo il primo turno.