Il degrado del Lago. Discariche abusive e pescatori di frodo

Gli amanti e i fruitori del Lago, l’allarme, l’hanno lanciato ormai da anni. Il Massaciuccoli è preda del degrado: solo nell’ultima settimana, sono state rinvenute discariche abusive, oltre alle (solite) presenze di pescatori di frodo che ogni fine settimana affollano le sponde del lago e lo depauperano di fauna ittica.

La prima discarica abusiva è stata rinvenuta sul fosso Le Quindini, in una zona che rientra nel perimetro del comune di Viareggio. Una bilancia in rovina, chiaramente abbandonata, si presenta invasa da rifiuti di ogni tipo: dai sacchetti della spazzatura a materiale di risulta che sembra provenire da cantieri edili ed elettrodomestici ormai dismessi. Tutto al livello della superficie del lago, e chissà cosa, nel frattempo, è finito sott’acqua, a inquinare il Massaciuccoli.

L’altra discarica abusiva trovata dai frequentatori del posto si trova invece nella zona della Cava: sacchi della spazzatura abbandonati nella natura, solo parzialmente nascosti dalla vegetazione, in quella che sembra ormai diventata a tutti gli effetti una terra di nessuno, dove la fanno da padroni gruppi di pescatori, per lo più stranieri, che ogni fine settimana si accampano sulle rive del lago e buttano in mare le loro reti. E a testimonianza del loro passaggio, restano i bivacchi improvvisati, con rifiuti di ogni tipo, a peggiorare ulteriormente la situazione.