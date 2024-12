Il “cultore“ di memorie. Francesco Bergamini e la storia della città

VIAREGGIO

“Francesco Bergamini per la storia di Viareggio“, è il ricordo, l’omaggio in occasione del centenario della sua nascita, e a vent’anni della sua morte avvenuta il 28 dicembre 2004. Nonché il titolo della conferenza che si terrà oggi alle 16 nel salone della Croce Verde, l’ultima del programma dell’anno Accademico 2024/2025 prima delle vacanze natalizie, organizzata da Unitre Viareggio Versilia e dal presidente Paolo Fornaciari, ex direttore del Centro Documentario Storico da quando nel 1977 Bergamini lasciò il servizio, che sarà anche relatore dell’incontro di oggi.

Francesco Bergamini, dipendente del Comune di Viareggio, aveva organizzato negli anni Cinquanta l’Ufficio Relazione Pubbliche e dato vita al “Notiziario dell’U.R.P.“, anticipando l’ attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Proprio questo suo nuovo impegno l’aveva messo in contatto con le problematiche di salvaguardia e di promozione della storia locale, creando le premesse per l’organizzazione dell’archivio del Comune di Viareggio e per l’istituzione, nel 1964, del Centro Documentario Storico, che diresse fino al 1977 quando decise di andare anzitempo in pensione. Il suo interesse e il suo amore per la storia di Viareggio sono testimoniati da una serie di pubblicazioni, come “Viareggio e la sua storia“, “Le mille e una notizia di vita viareggina“ o “A Viareggio con il treno dei ricordi“, dando un contributo anche alla storia della Resistenza scrivendo, insieme a Giuliano Bimbi, l’ opera “Antifascismo e Resistenza in Versilia“.