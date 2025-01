Il cubo grasso vola alla fiera d’arte in Olanda. E spunta il modello Rubik

Gli iconici ’cubi grassi’ di Cibart volano in Olanda. L’associazione culturale è stata infatti contattata per una nuova collaborazione internazionale: a marzo esporrà tre cubi grassi – che fanno parte della collezione dei solidi grassi – alla BigArt & Garden in Olanda. Si tratta di una delle più importanti esposizioni di arte contemporanea annuale a cui gli organizzatori hanno voluto invitare gli artisti seravezzini che già da tempo hanno conquistato il nord Europa. Da cinque anni infatti partecipano alla NordArt - Internationale Kunstausstellung dedicata agli appassionati d’arte in Germania (l’appuntamento nel 2025 si ripeterà da giugno a ottobre) che sono letteralmente impazziti per le imponenti sculture in acciaio (piazzate sulle diagonali arrivano a misurare addirittura 4 metri) riempite di aria: una metafora dlela vita, per esaltare la necessità di leggerezza in una società che tende a gonfiare e rendere pesanti anche le cose semplici.

"I cubi grassi hanno catturato molti collezionisti del nord Europa, in particolare in Danimarca – spiega Matteo Marchetti di Cibart – perchè il loro concetto di arte è differente dal nostro, non limitato ad un’esposizione in galleria o in casa, bensì come elemento che si integra nella natura e quindi nei parchi, vicino ai laghi o anche nei grandi giardini privati di molti industriali tedeschi che prediligono molto il cubo color rosso". E non è tutto visto che Cibart sta elaborando un originalissimo cubo grasso ispirato al celeberrimo rompicapo di Rubik. "Sarebbe bello esporlo a Stoccarda dove abbiamo avviato contatti – svela Marchetti – oppure, perchè no, trovare la giusta location proprio in Versilia".

Fra.Na.