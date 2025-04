Il consiglio vota il bilancio consuntivo. Indici positivi, ma c’è la ’grana’ Tari

Un bilancio con 9 milioni di euro in cassa e indici positivi. Aumenta però l’indebitamento e non diminuisce la Tari. Va in discussione lunedì in consiglio comunale il consuntivo di bilancio, un documento senza indirizzi politici, che invece racchiude in concreto e in soldoni i conti del Comune.

Camaiore un buon pagatore? Risparmia? Si indebita? La prima nota da sottolineare è che i sogni costano e, dunque, il rifacimento dell’Arlecchino, progetto annunciato come strategico a cui partecipa in gran parte la Regione, fa passare la cifra dei mutui da 45 milioni di euro a 49. Se l’attuale amministrazione aveva infatti migliorato il debito portandolo da 56 a 49 milioni adesso, con l’investimento ingente da eseguire, ha bisogno di ulteriore contante.

Un’altra voce che creerà un accalorato dibattito sarà di certo la tariffa sui rifiuti che non diminuisce nonostante l’incremento crescente della raccolta differenziata: ad Ersu, azienda che gestisce il servizio, i camaioresi versano infatti oltre 10 milioni di euro l’anno, ma ancora la relativa tariffa non copre il costo del medesimo.

Si registra una situazione positiva anche per le entrate dal recupero dei tributi non versati oltre che per l’Imu e la tassa di soggiorno, introdotta a Camaiore da circa un anno, mentre sono scarsissimi i debiti fuori bilancio per circa 1.500 euro. La situazione delle partecipate è buona: la Pluriservizi, unica partecipata al 100 per cento del Comune, dopo anni di crisi è in attivo nonostante le tariffe ‘sociali’ applicate al Palazzetto dello Sport, oggetto di un ulteriore intervento di risparmio energetico nei mesi scorsi.

Spesso i Comuni vengono criticati molto per gli incarichi esterni o le spese di rappresentanza: Camaiore per quest’ultima voce spende 7mila euro, cifra assai modesta. Infine, per quanto concerne le cause in corso, attualmente risultano abbastanza ridotte dopo la stagione di grossi contenziosi specie con Sea, sia amministrativi che civili, conclusi finalmente con una transazione a saldo e stralcio oltre un anno fa dopo il cambio a favore di Ersu.

Su tutte queste cifre si confronterà il consiglio comunale nella seduta di lunedì, chiamata a ratificare il consuntivo di bilancio del Comune.

Isabella Piaceri