Il Comune torna ad assumere. Approvato il piano del personale

Il Comune di Massarosa torna ad assumere. Una bella notizia, soprattutto per i tanti giovani che da tempo attendono che si aprano interessanti porte del mondo del lavoro. La giunta Barsotti ha infatti approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale del Comune di Massarosa che nei limiti dettati dal bilancio stabilmente riequilibrato ha la possibilità di tornare dopo molto tempo ad assumere, sia per sostituzione di personale che è andato o andrà a breve in pensione che per l’individuazione di nuove figure necessarie al funzionamento della macchina amministrativa.

Nel dettaglio le figure saranno quelle di istruttore tecnico ufficio Edilizia, istruttore amministrativo per il Ced, due agenti da inserire in organico nel corpo di Polizia Municipale, un assistente sociale e due funzionari tecnici, per il settore Lavori Pubblici e per l’Ambiente.

"Questo è un primo passo con l’obiettivo di lavorare per colmare la carenza di personale nell’ente – commenta la sindaca Simona Barsotti – nell’ottica di migliorare i servizi per i cittadini e riuscire a dare a tutti risposte concrete e funzionali sul territorio. Siamo ripartiti e un organico più ampio e strutturato ci permetterà di mettere in pratica progetti e servizi che contribuiranno ad un’ulteriore crescita per la nostra comunità".

Il Comune procederà sia con mobilità esterna, ossia personale che arriva da altri enti, sia attingendo dalle graduatorie degli elenchi di idonei Asmel. Il Comune di Massarosa ha infatti aderito a marzo all’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali che ad oggi conta oltre 4.400 soci in tutta Italia e si occupa di formazione e servizi, tra i quali proprio il reclutamento del personale. Si tratta di una procedura di reclutamento smart per la formazione di elenchi di personale qualificato, attraverso selezioni concorsuali, da cui poi attinge il Comune attraverso una manifestazione di interpello, raccogliendo le disponibilità e procedendo ad una selezione con modalità e tempi più brevi e funzionali.

"Uno dei criteri è sicuramente essere del territorio – spiega la sindaca Simona Barsotti – quindi a chi nel nostro comprensorio è interessato anche in futuro ad entrare a far parte dell’organico del Comune di Massarosa raccomandiamo di tenere sotto controllo bandi e concorsi di Asmel".