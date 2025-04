Il Comune sistema via Nespolo: "Male i ripristini dell’Enel"

La protesta degli abitanti di via Nespolo, a Capezzano Monte, a causa delle buche in prossimità dell’arco all’ingresso della borgata ha ricevuto una risposta immediata. Ieri mattina il Comune ha provveduto a un’opera di ripristino urgente (nella foto), con le spese che saranno però a carico di Enel. L’amministrazione comunale dà infatti ragione ai residenti in merito al cantiere realizzato dal gestore per un nuovo contatore. "Il ripristino era stato fatto in maniera posticcia – dice l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – e dopo aver inutilmente intimato a Enel di provvedere, viste anche le segnalazioni dei cittadini, siamo intervenuti stamani (ieri, ndr) in emergenza, in accordo con l’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo. I costi saranno a carico di Enel. Detto questo, comprendo i cittadini ma ora le priorità sono le frane. Poi ci dedicheremo alle segnalazioni come quella di via Nespolo e di altre zone".

Ieri anche E-Distribuzione ha effettuato un sopralluogo. "L’impresa – spiegano – doveva completare l’intervento, rallentato a causa del meteo. Ci muoveremo per la parte di nostra competenza, ma in via Nespolo sono stati fatti ripristini anche in altre zone in cui non eravamo intervenuti. Inoltre abbiamo verificato, dalla scheda tecnica, che il piano di calpestio è sotto i 60 centimetri: il lavoro è regolare".

d.m.