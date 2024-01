Il "Comune delle Sagre". Approvato il calendario. In programma 15 eventi

Qualche anno fa si parlava di "Comune delle Sagre". D’altronde, quello di Massarosa è un territorio che sente forte la vocazione al volontariato. E dal momento che tutto si tiene, è quasi naturale che dalle tante associazioni che tengono viva la realtà comunitaria di Massarosa vengano fuori altrettanti eventi. Il volontariato vive da sempre con risorse scarse, e le sagre sono il principale mezzo di sostentamento per le tante attività che vengono messe in campo al servizio della comunità.

Nei giorni scorsi, in ossequio al ’Regolamento delle feste e delle sagre’ approvato nel 2016, la giunta ha dato il via libera ai calendari del 2024. Partiamo dalle sagre, che si svolgeranno in sette località differenti: alla Gulfa, allo zooparco di Piano del Quercione, a Bargecchia, a Quiesa, a Bozzano, a Massarosa e a Massaciuccoli. Gli eventi in programma sono 15 e animeranno il territorio dal 25 aprile, con la Sagra del pesce a fare da apripista, fino al 20 ottobre, quando la Sagra della mondina e del quartuccio fritto chiuderà l’anno.

Il programma, in ordine cronologico, si apre con la Sagra del pesce a Massaiuccoli, che andrà in scena dal 25 al 28 aprile, e poi di nuovo il 1°, il 4-5 e l’11-12 maggio. Tre fine settimana, di cui uno ’lungo’. Da Massaciuccoli ci si sposta allo zooparco di Piano del Quercione con la Sagra dell’olio e delle olive, in programma il 18-19 maggio, dal 24 al 26, dal 31 al 2 giugno e di nuovo dal 7 al 9. Sempre a Piano del Quercione, la settimana successiva parte la Sagra della zuppa: 14-16 giugno, 21-23, 28-30 e 5-7 luglio. Il 5 luglio parte la Pizza al volo Fratres, che andrà avanti fino al 14. Il 10 luglio si aprono i cancelli della Gulfa, a Montramito, con a Festa Democratica che andrà avanti fino al 21. Nel frattempo, partono altre due rassegne: il 18 a Massarosa via alla Ranocchiocciola, che resterà aperta fino al 28. E a Quiesa il 19 si alza il sipario sulla Sagra della birra e della griglia, che andrà avanti fino al 28.

Il 24 luglio, alla Gulfa, si accendono i riflettori sulla Festa della rinascita, aperta fino al 4 agosto. E proprio ad agosto, dal 1° al 15, entra in scena Bozzano con la Sagra della pupporina e del tortello. Dal 7 al 18, alla Gulfa si terrà la Festa del pesce, mentre a Ferragosto si torna a Piano del Quercione con la Sagra dello stinco che si terrà in tre momenti distinti: 15-18 agosto, 22-25 e dal 29 al 1° settembre. Il 16 agosto a Quiesa prende il via la Sagra della bruschetta, che tirerà dritto fino al 30. A settembre il ritmo si abbassa: dal 6 all’8 e dal 13 al 15 si terrà un evento enogastronomico a Piano del Quercione. E come di consueto, si chiude con la Sagra della mondina e del quartuccio di Bargecchia, in programma a ottobre nei giorni 5-6, 12-13 e 19-20.

