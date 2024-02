Il Comune assume. Ecco i profili richiesti

Il Comune è a caccia di nuovi dipendenti da inserire in organico all’ufficio tributi. Per questo, l’ente ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario amministrativo-contabile da assegnare all’ufficio Tributi. Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: essere in servizio da almeno un anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un’amministrazione pubblica con profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile, praticando attività congrue rispetto all’ambito ricercato. Saranno ammessi anche i dipendenti a tempo parziale, a condizione che accettino di espandere il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno al momento del trasferimento a Massarosa.

La domanda di partecipazione deve essere redatta e presentata attraverso la procedura telematica del Portale "InPA" entro le 12 del 10 marzo. Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato avviso saranno preliminarmente esaminate dal dirigente del servizio del personale, in modo da accertare i requisiti di ammissibilità. Le domande saranno esaminate e i candidati selezionati da una commissione, nominata dal dirigente del servizio del personale, che formerà la graduatoria tenendo conto di determinati criteri.

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura di mobilità, compresi l’ammissione e l’esclusione delle domande, nonché gli esiti del colloquio, saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" del sito internet istituzionale del comune di Massarosa.

RedViar