Il compositore Tarabella vince il Premio Pinocchio

Il compositore e regista lirico versiliese Aldo Tarabella è stato insignito del Premio Lions Pinocchio di Collodi, riconoscimento assegnato da ventidue anni a personalità che nei più svariati ambiti siano riusciti con la loro opera a valorizzare il famoso burattino. Tarabella ha ricevuto il premio per “Pinocchio. Storia di un burattino”, opera interattiva per bambini orchestrata su libretto di Valerio Valoriani. Commissionata da un’importante istituzione sudcoreana e prodotta dal Teatro del Giglio di Lucca, l’opera è già stata rappresentata con successo a Ravenna, Lucca e Firenze e il prossimo anno “volerà” a Seoul. Aldo Tarabella ha scritto per la Royal Academy di Londra, l’Orchestra Sinfonica di Cannes, l’Orchestra della Toscana, il Festival di Nuova Consonanza di Roma, la Rai, il Festival dei Due Mondi di Spoleto ed il Mozarteum di Salisburgo. Dopo la collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano dove firma, tra le altre, le musiche del Faust-Framenti seconda parte, per la regia di Giorgio Strehler, nel teatro e nel cinema ha collaborato con il regista russo Nikita Mikalkov per le musiche del film Oci Ciornie con Marcello Mastroianni.