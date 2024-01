Il cioccolato resta il principe degli alimenti

Il 6 maggio nel 1937 segna la fine del sogno tedesco nella supremazia dei cieli; il più grande oggetto volante che mai aveva solcato i cieli, il dirigibile Hindemburg nell’atterraggio a New York si incendia portando a morte i 97 passeggeri. Era un aereomobile bellissimo pazzescamente maestoso ;lungo 240 metri e largo 47 (in pratica una nave ) solcava con regolarità l’Atlantico facendo la spola fra Berlino e New York; il tutto nel momento in cui i migliori aerei riuscivano appena a percorrere cento chilometri.

In Italia il principe dei Dirigibili era Umberto Nobile; dopo una prima eroica spedizione nel ’26, nel ’28 ne organizzò un’altra che però fini male.

investito da una terribile tempesta l’aereomobile si schiantò sul pack del polo; seguirono sette settimane di angoscia; famosa la tenda rossa di Nobile che dette rifugio ai colleghi sopravvissuti e alla cagnetta Titina.

Furono due gli elementi che permisero la salvezza degli aviatori: cappotti e pastrani di Orbace (antico tessuto grezzo creato con lana di pecora caldo e impermeabile ) e riserve di cioccolato fondente; l’orbace ormai non usa più; peccato perché a differenza di tante moderne giacche a vento è’ caldo e soprattutto traspirante, cosa molto utile per la salute della pelle. Il cioccolato rimane invece il principe degli alimenti; ha un elevatissimo input energetico; pochi grammi grazie, ai suoi polifenoli, danno una carica energetica notevole; è ricco in magnesio e potassio utili in qualsiasi stress fisico e, soprattutto è un’ottima arma anticancro; i suoi grassi infatti sono molto simili a quelli dell’olio di oliva. E dall’orbace una frase malefica dei gerarchi fascisti su Starace; nella lapide suoi colleghi scrissero: Qui giace Starace / vestito di orbace, / di nulla capace. / Requiescat in pace.