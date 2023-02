Il cielo è grigio ma l’incasso è d’oro Burlamacco scaccia anche le nuvole

di Martina Del Chicca "Se ci perdiamo, ci troviamo all’orologio". Un faro nelle domeniche di Carnevale, come per i primi appuntamenti tra giovani innamorati. Sì, sinceramente ci siamo sentiti un po’ persi ieri mattina guardando quel cielo di piombo, gonfio di nuvole. E com’è stato bello invece ritrovarci, poi nel pomeriggio, in mezzo ad una marea di gente proprio intorno a quell’orologio che svetta sulla Passeggiata. Doveva essere la domenica delle domeniche, il corso dei corsi, e, nonostante le previsioni, non ha tradito le aspettative. Viareggio ieri traboccava di gente, come il Canale dopo una bella Libecciata. Traboccavano i bar, dove i caffé uscivano a manciate. Come i coriandoli dai sacchetti. Traboccavano i ristoranti già da sabato, come le cucine del Baccanale della Darsena; gli hotel e gli affittacamere. E che sia stato un successo di pubblico lo conferma anche il dato ufficioso che esce dal botteghino: 800mila euro, più o meno. Al netto del rincaro del costo dei biglietti (che negli anni tra il passaggio all’euro, l’inflazione e ritocchini vari è arrivato a 20 euro) si tratta del risultato più alto della storia, lunga 150 anni, della manifestazione. Dunque passa in archivio anche l’ultimo record, quello dei 724mila euro, registrato...