Il centrosinistra analizza il voto Rebus presidenza del consiglio

A una settimana dal ballottaggio e dal secondo trionfo consecutivo del sindaco Alberto Giovannetti, per gli schieramenti è arrivato il momento di tirare le somme, prendere decisioni e stilare un tabellino di marcia. Da una parte c’è un doppio appuntamento nelle file del centrosinistra, con un confronto della coalizione stasera al Cro di Porta a Lucca e il direttivo del Pd convocato giovedì. Sul fronte della maggioranza invece va ancora decisa la data del primo consiglio comunale, passaggio che per legge dovrà essere fatto entro questo venerdì, così come l’indicazione di chi presiederà l’assise.

Ma andiamo per ordine. Per il centrosinistra il primo appuntamento è per stasera alle 21 al Cro Porta a Lucca. A prendere l’iniziativa è stato Lorenzo Borzonasca, ex candidato della coalizione sconfitto da Giovannetti al ballottaggio e ora consigliere di minoranza. L’obiettivo è riunire le quattro forze che lo hanno sostenuto alle elezioni, ossia Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico, e analizzare il voto per decidere il da farsi e buttare giù una lista di priorità su cui puntare nei prossimi cinque anni. Giovedì sera invece (e non martedì come avevamo erroneamente riportato nei giorni scorsi), sempre alle 21, sarà il solo Pd a riunire i propri iscritti per guardarsi negli occhi e tracciare una linea. Si preannuncia un direttivo infuocato, viste anche le acque agitate all’interno di un partito diviso tra chi vorrebbe la riconferma del segretario comunale Rossano Forassiepi e chi invece si aspetta da lui un passo indietro.

Quanto alla maggioranza, il copione è simile nel senso che si parla ancora di screzi a distanza tra Giovannetti e l’ex senatore Massimo Mallegni, specie in vista della scelta del presidente del consiglio comunale. Il sindaco sta ascoltando tutti i consiglieri eletti ma sembra orientato verso un incarico bis a Paola Brizzolari, mentre Mallegni preferirebbe forze fresche come il consigliere della Lega Antonio Tognini. Di certo c’è solo il calendario: Giovannetti ha tempo fino a venerdì per convocare il primo consiglio comunale, che per l’occasione sarà presieduto da Irene Tarabella (Pd), diventata la consigliera anziana dopo la nomina di Matteo Marcucci (Ancora Pietrasanta) nella squadra della giunta.

