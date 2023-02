Il Centro Mosaica propone il corso di Risveglio

Oggi il Centro Mosaica di Lido di Camaiore va in trasferta con un evento che ha organizzato a San Giuliano Terme che ha ampio interesse. Si tratta del Corso di Risveglio, il nuovo ciclo di lezioni con Salvatore Brizzi. Il corso inizia alle 10 e termina alle 18. Per informazioni consultare l’indirizzo email [email protected] Il centro Mosaica in corte Magnani organizza molti eventi e iniziative. Domenica 12 marzo si torna nella sede di Torre del Lago con il seminario di Federico Cimaroli “Non di solo pane“ dalle 10 alle 18.